Зайнуллиной пришлось выиграть медаль Паралимпиады, чтобы не ночевать в коридоре

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Марта Зайнуллина призналась, что ей во что бы то ни стало нужно было завоевывать медаль Паралимпийских игр, иначе ее соседка по комнате Анна Миленина не пустила бы ее ночевать. Об этом спортсменка, завоевавшая серебро в индивидуальной гонке на 10 км в классе "сидя", рассказала журналистам.

"Аня, теперь уже двукратный серебряный призер Игр, сказала мне перед стартом - медаль не выиграешь, в комнату не пущу. Как-то неохота было ночевать в коридоре", - рассмеялась спортсменка.

Накануне Миленина пошутила, что готова одолжить подругам по команде свои медали, чтобы они их положили под подушку на удачу. "Можно еще взять и у двукратной чемпионки Игр Кати Румянцевой, еще есть Михалина Лысова. Они мне обе не откажут, но надо свою золотую медаль завоевывать, чтобы с ней спать", - считает Зайнуллина.

Спортсменка осталась довольна гонкой, несмотря на достаточно тяжелые условия. "Сильные порывы ветра мешали на третьем рубеже, приходилось долго лежать, выцеливать, но все равно был один промах. В лыжной гонке я была четвертой, до пьедестала не хватило всего 4 секунды, было очень обидно. Сегодня собралась и получилось неплохо, трасса не самая сложная, но дышится здесь тяжеловато", - отметила биатлонистка.

Зайнуллина подчеркнула, что российским участникам Игр не хватает недопущенных к стартам спортсменов. "Нам здесь не хватает наших ребят, но мы с ними постоянно на связи, у нас даже есть своя группа в WhatsApp. Перед стартом ребята стараются выдерживать тишину, но после либо поздравляют, либо поддерживают. Мы с девочками все очень дружны, но за мальчиков все равно все переживаем".

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2018 в усеченном составе под паралимпийским флагом в связи с отстранением Паралимпийского комитета России. На Играх соревнуются 30 российских атлетов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают спортсменам с нарушением зрения. Паралимпиада завершится 18 марта.