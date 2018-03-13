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Ветер помешал биатлонистке Гуляевой при стрельбе в гонке 10 км на Паралимпиаде

Спорт
13 марта, 6:44 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 13, марта. /ТАСС

Россиянка завоевала в этой гонке бронзу

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Ирина Гуляева

Ирина Гуляева

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Сильные порывы ветра помешали более удачно провести стрельбу российской биатлонистке Ирине Гуляевой, завоевавшей бронзовую медаль Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом Гуляева рассказала журналистам после финиша.

33-летняя спортсменка завоевала первую в карьере медаль Паралимпийских игр. Она стала третьей на дистанции 10 км в классе "сидя", допустив пять промахов на четырех огневых рубежах.

"Трассу прошла нормально, хорошим ходом, мне самой понравилось, идется здесь хорошо. Но стрельба, конечно, не получилась - пять промахов, ветер помешал. Я не задумывалась о том, чтобы обойти американку Кендалл Гретч (Гретч стала на этой дистанции четвертой - прим. ТАСС), то выигрывала у нее, то проигрывала, на спусках она была маневреннее", - рассказала Гуляева.

Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира 2015 года, в нынешнем сезоне она стала победительницей общего зачета Кубка мира в биатлоне. До этого на Олимпиаде в Южной Корее она стала четвертой в биатлонной гонке на 6 км.

Российские спортсмены выступают на Играх в усеченном составе и под паралимпийским флагом в связи с отстранением Паралимпийского комитета России. На Играх соревнуются 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают спортсменам с нарушением зрения. Паралимпада завершится 18 марта.

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