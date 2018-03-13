Гонка на 10 км стала самой тяжелой на Паралимпиаде для биатлонистки Абдикаримовой

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Акжана Абдикаримова призналась, что ей физически очень тяжело далась индивидуальная гонка на 10 км в классе "сидя" на Паралимпиаде. Об этом она рассказала журналистам.

Абдикаримова показала 10-й результат, спортсменка допустила пять промахов на четырех огневых рубежах и пришла к финишу с отставанием от лидера в 11 минут 4,4 секунды. Победительницей стала 46-летняя немка Андреа Эскау, серебро и бронзу завоевали россиянки Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева.

"Чуть не умерла сегодня - куча промахов, очень плохо шлось. Может, я устала накануне в лыжной гонке на 15 км, где все силы ушли из-за мягкого снега. Хотя в целом первые два рубежа отработала более или менее, но это совершенно не моя стрельба", - рассказала Абдикаримова.

Спортсменка призналась, что ветер стал для нее серьезной помехой. "Стоял стеной, невозможно было толкаться. Думала, что вчера была самая тяжелая гонка, а нет - сегодня, и что-то мне подсказывает, что легче не будет. Ничего, поборемся, я на каждую гонку выхожу с самым боевым настроем", - сказала Абдикаримова.

Биатлонистка отметила, что нынешняя Паралимпиада складывается для нее сложнее домашней в Сочи. "Четыре года назад я выступала более успешно, хотя и без медалей, но чтобы понять спортивную жизнь, нужно пройти каждую стадию. Не бывает взлетов без падений, надо как-то выбираться, все- таки большинство ошибок я сделала сама", - добавила она.

Россиянка поздравила паралимпийца Рустама Аминова, не допущенного к участию в Играх, с днем рождения. "Сегодня Рустам Аминов, мой друг, один из не допущенных сюда спортсменов, празднует свой день рождения. Я очень хочу, чтобы он услышал меня. Руся, я тебя поздравляю, и я тебя очень люблю", - сказала она.