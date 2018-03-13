Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская биатлонистка Румянцева завоевала третье золото на Паралимпиаде в Пхёнчхане

Спорт
13 марта, 7:18 дата обновления: 13 марта, 7:41 UTC+3

Во вторник россиянка победила в индивидуальной гонке на 10 км в классе "стоя"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Екатерина Румянцева

Екатерина Румянцева

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Румянцева завоевала золото в индивидуальной гонке на 10 км в классе "стоя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Румянцева показала результат 34 минуты 10 секунд, допустив один промах. Серебряным призером стала россиянка Анна Миленина (35.30,0; 2 промаха). Бронзу завоевала украинка Людмила Ляшенко (36.23,6; 2). Россиянка Наталья Братюк стала шестой (39.37,5; 1), Юлия Михеева - 10-й (46.39,8; 5).

Румянцева стала трехкратной паралимпийской чемпионкой. Ранее в Пхёнчхане она завоевала золото в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом и в лыжной гонке на 15 км. Она является бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем и призером этапов Кубка мира.

Смотрите также

Россиянка Румянцева стала чемпионкой Паралимпиады в лыжной гонке на 15 км

Чемпионке Паралимпиады Румянцевой пришлось отключиться от интернета до конца Игр

Биатлонистка Румянцева завоевала первое золото для российских спортсменов на Паралимпиаде

Румянцева родилась 28 января 1991 года в поселке Смидович Смидовического района Еврейской автономной области. Тренируется под руководством Ирины Громовой. Румянцева является мастером спорта России. Спортсменка попала в сборную России в 2015 году, поэтому Паралимпиада в Пхёнчхане является для нее дебютной.

Миленина является пятикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Пхёнчхане она выиграла серебро в биатлонной гонке на 6 км и серебро в лыжной гонке на 15 км. После завоевания второго серебра в Пхёнхчане она стала семикратным серебряным призером Паралимпиад и трижды бронзовым. Россиянка является 11-кратной чемпионкой мира.

Миленина родилась 15 июля 1986 года в городе Краснотурьинск Свердловской области. Первым тренером спортсменки была Екатерина Бурмистрова, с 2002 года Миленина работает под руководством Валерия Огородникова. Награждена Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом почета.

Санкции против россиян

Российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане в усеченном составе в связи с отстранением Паралимпийского комитета России. По этой же причине россияне выступают под паралимпийским флагом. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают спортсменам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
2
Глава дипломатии ЕС и премьер-министр Украины обсудили ситуацию в Донбассе и ход реформ
3
Биография Олега Табакова
4
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
5
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
6
Умер Олег Табаков
7
Постпред Сирии при ООН обвинил коалицию во главе с США в убийствах сирийцев и поддержке ИГ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама