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"Сент-Луис" победил "Анахайм" в матче НХЛ, Сошников набрал первое очко в сезоне

Спорт
13 марта, 8:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:2

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ТАСС, 13 марта. "Сент-Луис" обыграл "Анахайм" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Анахайма" отличились Кори Перри (25-я минута), Дерек Грант (47). За "Сент-Луис" шайбы забросили Роберт Бортуццо (18), Иван Барбашев (24), Владимир Соботка (37), Патрик Берглунд (52). Барбашев также сделал голевую передачу. Форвард Никита Сошников, перешедший в "Сент-Луис" из "Торонто" в феврале, набрал первое очко в сезоне, сделав результативную передачу.

"Сент-Луис" занимает 10-е место в Западной конференции с 79 очками, "Анахайм" - девятое (80). В следующем матче в четверг "Анахайм" примет "Ванкувер", в пятницу "Сент-Луис" сыграет дома с "Колорадо".

В другом матче "Оттава" победила "Флориду" (5:3), нападающий "Флориды" Евгений Дадонов забросил 22-ю шайбу в сезоне.

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