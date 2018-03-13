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Миленина счастлива завоевать 15-ю медаль Паралимпиад, но ждет от себя золота

Спорт
13 марта, 8:44 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 13, марта. /ТАСС

Во вторник россиянка завоевала серебро в биатлонной индивидуальной гонке на 10 км в классе "стоя"

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Анна Миленина

Анна Миленина

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Анна Миленина, завоевавшая серебро в индивидуальной гонке на 10 км в классе "стоя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане, счастлива своей 15-й награде на Играх в карьере. Об этом спортсменка рассказала журналистам после финиша.

Чемпионкой Паралимпиады стала Екатерина Румянцева, показавшая результат 34 минуты 10 секунд, допустив один промах, Миленина завершила дистанцию с двумя промахами за 35.30,0. Бронзу завоевала украинка Людмила Ляшенко (36.23,6; 2). В активе спортсменки стало пять золотых, восемь серебряных, две бронзовые награды на Паралимпиадах. На Играх в Пхёнчхане она на данный момент завоевала три серебра.

"Стабильность - признак мастерства, это моя 15-я медаль Паралимпиад, я счастлива. Но все-таки очень хочу золота, пусть звезды сойдутся - завтра спринт, я на Играх в Сочи его выиграла. Посмотрим, что будет здесь", - рассказала россиянка.

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"У Кати уже третье золото, она действительно сильна - молодец, работает, а мне есть к чему стремиться. Мне без разницы - своя соперница, не своя, мы в жизни все друзья, и с зарубежными спортсменками тоже. Мы все тренируемся, все стараемся. Думаю, что мне нужно добавлять и на дистанции, и в стрельбе, сегодня два промаха было ", - подчеркнула Миленина.

Спортсменка снова, как и день назад, поблагодарила организаторов за трассу. "Молодцы - при плюсовой температуре подъемы жесткие, хотя на стадионе снег все-таки мягкий. Было очень ветрено, на рубеже это не сильно помешало - ветер стих, а на стадионе все проблемные места были прикрыты заграждениями, - рассказала она. - Надеюсь, что снега хватит до конца Игр, обещают дождь".

Российские спортсмены выступают на Играх в усеченном составе из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане под паралимпийским флагом участвуют 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих спортсменам с нарушением зрения. Паралимпада завершится 18 марта.

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