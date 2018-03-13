Российская биатлонистка Лысова завоевала серебро в гонке на 10 км на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Михалина Лысова стала серебряным призером в индивидуальной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Лысова выступала вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. Она показала результат 40 минут 12,4 секунды, допустив один промах. Победительницей стала украинка Оксана Шишкова (37.58,9; 0). Бронзу завоевала немка Клара Клуг (42.01,6; 1).

Россиянка Марина Галицына с ведущим Максимом Пироговым стала пятой (47.37,5; 4). Екатерина Мошковская с ведущим Артемом Нориным допустила девять промахов на двух первых огневых рубежах и снялась с гонки.

Ранее в Пхёнчхане Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км и выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км, став пятикратной паралимпийской чемпионкой. Россиянка теперь является шестикратной серебряной медалисткой Паралимпийских игр и трижды бронзовой. Кроме того, она является четырехкратной чемпионкой мира.

Лысова родилась 29 марта 1992 года в городе Нижний Тагил в Свердловской области. Ее первым тренером была Мария Бусыгина, более 12 лет Лысова работает под руководством Валерия Огородникова. Спортсменка дебютировала на Паралимпиаде в Ванкувере в 2010 году в возрасте 17 лет и выиграла золото, два серебра и две бронзы. Награждена Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом Дружбы.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.