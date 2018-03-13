Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РУСАДА: включение футболистов в пул тестирования не означает, что их в чем-то подозревают

Спорт
13 марта, 9:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

РУСАДА включило в свой последний расширенный пул тестирования пятерых футболистов: Беленова, Стоцкого, Васина, Панченко и Ташаева.

Поделиться
Материал из 1 страницы
Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая

Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Включение пяти российских футболистов в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не означает, что эти спортсмены попали под подозрение. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

РУСАДА включило в свой последний расширенный пул тестирования пятерых футболистов: Александра Беленова, Дмитрия Стоцкого (оба - "Уфа"), Виктора Васина (ЦСКА), Кирилла Панченко и Александра Ташаева (оба - "Динамо", Москва).

Смотрите также

Гендиректор РУСАДА Ганус примет участие в симпозиуме WADA

РУСАДА готовит предложения по ужесточению ответственности за применение допинга

Вопрос восстановления РУСАДА будет рассмотрен 21-23 марта на симпозиуме WADA

"РУСАДА не считает правильным объяснять, почему в пул тестирования включен один спортсмен и отсутствует другой, - заметила Пахноцкая. - Что касается тех же футболистов, то появление их фамилий в нашем списке абсолютно не означает того, что эти люди попали под подозрение антидопинговых служб. Мы включаем спортсменов в пул на основании наших критериев и оценки рисков".

По словам одного из руководителей РУСАДА, критериями для включения спортсменов в список являются спортивные результаты, присутствие в числе кандидатов на участие в крупных спортивных соревнованиях, нарушение спортсменами или их персоналом антидопинговых правил, а также другие соображения, обуславливающие интерес антидопинговой организации к тестированию конкретного спортсмена, включая желание возобновить спортивную карьеру после ухода из спорта.

Включение в пул тестирования обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении. Непредоставление такой информации или предоставление недостоверной информации может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил.

В феврале футболисты - кандидаты в сборную для участия в чемпионате мира в России были включены в систему контроля ADAMS по запросу Международной федерации футбола, которая контролирует всех потенциальных участников предстоящего турнира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Российский футбол Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
3
Умер Олег Табаков
4
Биография Олега Табакова
5
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
6
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
7
"Берегите детей от плохих затей"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама