РУСАДА: включение футболистов в пул тестирования не означает, что их в чем-то подозревают

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Включение пяти российских футболистов в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не означает, что эти спортсмены попали под подозрение. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

РУСАДА включило в свой последний расширенный пул тестирования пятерых футболистов: Александра Беленова, Дмитрия Стоцкого (оба - "Уфа"), Виктора Васина (ЦСКА), Кирилла Панченко и Александра Ташаева (оба - "Динамо", Москва).

"РУСАДА не считает правильным объяснять, почему в пул тестирования включен один спортсмен и отсутствует другой, - заметила Пахноцкая. - Что касается тех же футболистов, то появление их фамилий в нашем списке абсолютно не означает того, что эти люди попали под подозрение антидопинговых служб. Мы включаем спортсменов в пул на основании наших критериев и оценки рисков".

По словам одного из руководителей РУСАДА, критериями для включения спортсменов в список являются спортивные результаты, присутствие в числе кандидатов на участие в крупных спортивных соревнованиях, нарушение спортсменами или их персоналом антидопинговых правил, а также другие соображения, обуславливающие интерес антидопинговой организации к тестированию конкретного спортсмена, включая желание возобновить спортивную карьеру после ухода из спорта.

Включение в пул тестирования обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении. Непредоставление такой информации или предоставление недостоверной информации может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил.

В феврале футболисты - кандидаты в сборную для участия в чемпионате мира в России были включены в систему контроля ADAMS по запросу Международной федерации футбола, которая контролирует всех потенциальных участников предстоящего турнира.