Чего стоит вырастить из ребенка хоккеиста

Победа россиян на Олимпиаде в Пхёнчхане вызвала новую волну популярности хоккея в стране — тысячи мальчишек захотели заниматься этим видом спорта. В каком возрасте нужно вставать на коньки, сколько стоит хоккейная форма и как выстраивать отношения с тренером — на эти вопросы ТАСС ответили родители молодых хоккеистов: чемпион мира и призер Олимпийских игр Андрей Николишин, а также бывший гендиректор московского "Спартака" Игорь Хохлачев.

Александр Хохлачев, старший сын Игоря Хохлачева, к 24 годам успел выиграть серебро и бронзу молодежного чемпионата мира, завоевать Кубок Гагарина, много и результативно поиграть в низших и молодежных североамериканских лигах и провести девять матчей в НХЛ. Этот сезон он провел в родном московском "Спартаке", набрав гроссмейстерские 50 очков. Его младший брат Тимофей также является воспитанником "Спартака". Ему всего 16 лет, но он уже четвертый год занимается хоккеем в Канаде.

Дорога в большой хоккей Ивана Николишина, младшего сына Андрея Николишина, во многом похожа на путь Александра Хохлачева. 21-летний воспитанник ЦСКА играл за сборные России разных возрастов, съездил в Северную Америку, а в прошлом сезоне вернулся в родной клуб. Пробиться в основной состав ЦСКА сейчас практически невозможно, форвард выступает за вторую армейскую команду — чеховскую "Звезду". Старший брат Александр поиграл в молодежной лиге, этот сезон он проводит в белорусском клубе "Лида".

"Не обязательно покупать новую форму"

Сперва необходимо развеять миф о том, что хоккей стал элитным и недоступным видом спорта в первую очередь из-за дороговизны игровой формы. "Не обязательно покупать ребенку новую форму, потому что через полгода он из нее вырастет. Поэтому можно взять и бэушную, — посоветовал Николишин. — Не надо гнаться за последними моделями стоимостью в тысячи долларов. Я 25 лет отыграл, у меня амуниция, которой лет 20, и ничего страшного с ней не произошло".

"Думаю, что сейчас это не такие большие деньги, можно приобрести и б/у форму. Тем более что для ребенка тренировки бесплатные", — вторит ему Хохлачев.

"Дорого в хоккее что: оплата льда и тренеров, — отметил Николишин. — Их оплачиваешь, если состоишь в платной секции. Если ты занимаешься в муниципальной организации, то ни за что платить не надо — максимум новые клюшки покупаешь, так как они часто ломаются".

По словам Николишина, нет необходимости ставить ребенка на коньки сразу после того, как он научился ходить. "Если вы хотите гармоничного развития своего ребенка, то надо начинать с занятий в водной среде, потом заниматься гимнастикой, ОФП, кувырками, игрой с теннисным и футбольным мячами, — отметил он. — И только потом, когда ребенок окреп, когда ему интересно в салки со сверстниками бегать, можно предложить пойти на каток".

"Сейчас же получается, что в три-четыре года родители приводят на каток детей, — продолжил он. — А в 15–16 лет они заканчивают, так как сыты по горло этим хоккеем, "наелись" после этих тренировок и сборов, желания не остается. Я сам только в 12 лет начал заниматься хоккеем".

"Тренер не должен близко общаться с родителями"

Сперва родителям необходимо определиться, в какую хоккейную школу отдать ребенка. "Вовсе не обязательно идти заниматься в брендовый клуб — "Спартак", "Динамо" или ЦСКА. Взять хотя бы Никиту Гусева и Никиту Кучерова, которые начинали в московских "Белых медведях", — напомнил Хохлачев.

"Нужно дорожить своим временем, — подчеркнул Николишин. — Если ты живешь в Видном, есть у тебя там каток — тренируйся. Придет время, будешь прогрессировать, перейдешь в более сильную команду".

"Сейчас практически в каждом районе Москвы есть хоккейные дворцы, школы, тренеры хорошего уровня", — добавил Хохлачев.

Николишин отметил, что по сравнению с советским временем изменился принцип набора ребят в спортивные школы. "Я давно не видел, чтобы тренеры ходили по дворам и смотрели, как дети играют, искали кого-то, — признался он. — Сейчас стали играть во дворах, но того, что было раньше, нет. Раньше действительно ездили по дворам, организовывали "Золотую шайбу", которая была актуальной. Я сам вышел из "Золотой шайбы", и оттуда много мальчишек собирали. Сейчас она тоже есть, но в ней играют ребята не из дворов, а из спортшкол".

Оба собеседника ТАСС отметили, как важно на первых порах попасть к своему тренеру. "Все будет зависеть от детского тренера, который привьет ребенку любовь к хоккею и будет правильно с ним заниматься", — подчеркнул Хохлачев.

Еще более тонкий момент — взаимоотношения тренеров и родителей. Попытки вмешательства пап и мам в тренировочный процесс зачастую негативно сказываются на работе всей команды. "Тренер вообще не должен близко общаться с родителями, — категорично заявил Николишин. — Когда вы приводите ребенка к кому-то, то нужно переговорить с ним до начала занятий. После того как вы с ним интуитивно нашли какие-то точки соприкосновения, дальше вы отдаете ребенка, и он за него отвечает. Если вы не доверяете ему, то это другое дело. Но пока он тренирует ребенка, вы не должны туда влезать".

Рустам Шарафутдинов