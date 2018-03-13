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Паралимпиада-2018 стала рекордной по количеству проданных билетов в истории зимних Игр

Спорт
13 марта, 10:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

На соревнования в Пхёнчхане продан 320 531 билет

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ТАСС, 13 марта. Паралимпиада в Пхёнчхане стала рекордной по количеству проданных на соревнования билетов в истории зимних Игр. Об этом сообщает Kyodo.

На соревнования в Пхёнчхане продан 320 531 билет. К вечеру понедельника продажи билетов превысили рекордную отметку в 316 200 билетов, установленную на Играх в Сочи.

Церемонию открытия Паралимпийских игр посетила 21 тысяча зрителей, что составляет 72,5% от вместимости стадиона. На данный момент самыми популярными соревнованиями у зрителей стали матчи сборной Южной Кореи в керлинге на колясках и матч по следж-хоккею между южнокорейцами и японцами.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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