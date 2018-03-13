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Овечкин, забросивший 600-ю шайбу в НХЛ, признан лучшим игроком дня

Спорт
13 марта, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Второй звездой дня стал голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери, который одержал 400-ю победу в НХЛ

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ТАСС, 13 марта. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Овечкин в ночь на вторник в матче против "Виннипега" забросил 599-ю и 600-ю шайбы в карьере, для этого ему понадобилось 990 игр в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 20-м игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь этой отметки. "Вашингтон" одержал победу над "Виннипегом" со счетом 3:2 ОТ.

Второй звездой дня стал голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери, который одержал 400-ю победу в НХЛ в матче против "Филадельфии" (3:2). Третьей звездой признан форвард "Коламбуса" Александр Веннберг, набравший в победном матче с "Монреалем" (5:2) четыре очка (гол + три передачи).

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