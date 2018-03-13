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ХК "Автомобилист" не планирует спешить с выбором главного тренера на сезон-2018/19

Спорт
13 марта, 10:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам гендиректора клуба из Екатеринбурга Максима Рябкова, руководство команды не обсуждало вопрос по тренерскому штабу до завершения плей-офф

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Хоккеисты "Автомобилиста"

Хоккеисты "Автомобилиста"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Автомобилист" не собирается торопиться с выбором главного тренера команды на следующий сезон. Об этом ТАСС рассказал директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

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"Автомобилист" уступил магнитогорскому "Металлургу" в серии 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 2-4. Главный тренер команды Владимир Крикунов, который перед чемпионатом говорил, что этот сезон будет для него последним в карьере, после последнего матча сообщил, что у него есть желание продолжить тренировать екатеринбургскую команду.

"Жизнь покажет, как будут идти переговоры с кандидатами. Особой спешки нет: большая часть команды у нас сформирована, состав более чем наполовину останется неизменным. Поэтому мы можем себе позволить провести тщательный анализ по вопросам тренерской позиции", - сказал Рябков.

"Владимир Васильевич провел достойный сезон - он вправе, чтобы им быть довольным и вправе на то, чтобы сейчас размышлять над продолжением карьеры. Что и как будет происходить внутри клуба, в ближайшее время мы определим с собственниками и акционерами", - добавил он.

"Автомобилист" не занимался обсуждением вопроса по тренерскому штабу до завершения плей-офф, рассказал директор клуба. "Тренерская позиция - это вопрос, который решается в верхах клубной иерархии. Сейчас будет вестись обсуждение подобных сценариев развития событий, возможных кандидатов. В ближайшее время начнем работу над тренерским штабом перед следующим сезоном", - отметил Рябков.

По итогам регулярного чемпионата "Автомобилист" занял четвертое место в Восточной конференции, что стало лучшим результатом в истории выступлений клуба в Континентальной хоккейной лиге. "Магнитка" победила заслуженно, мы тоже могли претендовать на большее. В этом сезоне у нас есть плюсы: сезон стал лучшим в истории клуба по многим показателям, как статистическим, так и в плане интереса болельщиков. Но также есть и минусы, и сейчас мы пытаемся понять с владельцами клуба, что тут перевешивает", - отметил Рябков.

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