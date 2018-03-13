Фигуристка Медведева не выступит на чемпионате мира в Милане по рекомендации врачей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева по рекомендации врачей пропустит чемпионат мира по фигурному катанию в Милане, ее заменит Станислава Константинова. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Турнир пройдет с 19 по 25 марта. 18-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира.

"После углубленного медицинского обследования врачи рекомендовали Евгении Медведевой не выступать на чемпионате мира. Ее заменит Станислава Константинова, которая является первой запасной [в сборной] в этом сезоне", - сказал Коган.

Медведева в нынешнем сезоне выступила на двух этапах серии Гран-при, однако по причине стрессового перелома ступни была вынуждена пропустить финал турнира и чемпионат России. Она успела восстановиться к январскому чемпионату Европы, который прошел в Москве, и выступила на Играх в Южной Корее, где завоевала две серебряные награды - в командном и личном турнирах. Золото в Пхёнчхане в индивидуальных соревнованиях завоевала россиянка Алина Загитова.

В федерации отметили, что врачи рекомендовали Медведевой строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов. При выполнении этого условия фигуристке разрешено продолжать тренировки в зале и на льду. Сроки ее восстановления составят от четырех до восьми недель.

17-летняя Константинова, которая тренируется у Валентины Чеботаревой, в нынешнем сезоне заняла четвертое место на чемпионате России.