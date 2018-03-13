Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золото в суперкомбинации на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл суперкомбинацию в классе "стоя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Бугаев показал результат 2 минуты 10,56 секунды. Серебряным призером стал француз Артур Боше (2.10,88). Бронзу завоевал новозеландец Адам Холл (2.15,32). Россиянин Алексей Микушин стал 13-м (2.28,96), Александр Алябьев не финишировал.

Ранее на Играх в Пхёнчхане Бугаев занял седьмое место в скоростном спуске и пятое - в супергиганте. Бугаев на Паралимпиаде в Сочи завоевал золото в слаломе и суперкомбинации, серебро - в скоростном спуске и гигантском слаломе, бронзу - в супергиганте.

Бугаев родился 30 марта 1997 года в Красноярске. За сборную России он выступает с 2012 года, сейчас спортсмен тренируется под руководством Александра Назарова и Виталия Имбова. В 2014 году Бугаев был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.