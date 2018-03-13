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Тренер: Лысова была готова завершить карьеру, когда узнала о недопуске на Паралимпиаду

Спорт
13 марта, 11:05 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 13, марта. /ТАСС

Во вторник спортсменка стала серебряным призером в индивидуальной биатлонной гонке на 10 км

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Михалина Лысова и Алексей Иванов

Михалина Лысова и Алексей Иванов

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка Паралимпийских игр Михалина Лысова приняла решение о завершении карьеры, когда узнала о своем недопуске на Игры в Пхёнчхане, но тренеру ее удалось отговорить от преждевременного решения. Об этом журналистам сообщил старший тренер российских спортсменов с нарушением зрения Алексей Копытин.

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Во вторник Лысова стала серебряным призером в индивидуальной биатлонной гонке на 10 км. Ранее в Пхёнчхане она завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км и выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км.

"После публикации списка допущенных на Паралимпиаду спортсменов, она расплакалась и сказала о завершении спортивной карьеры. Но я надеялся до последнего дня, сказал ей: "Давай подождем". Такой удар, когда тебя отстраняют непонятно за что, любого выведет. А когда 6 марта ее все- таки допустили, состояние было не самое лучшее - на тот момент она уезжала из Японии с расчетом выступать на чемпионате России", - рассказал Копытин.

Несмотря ни на что, Лысова старалась не показывать своих эмоций. "Все это вывело ее из себя, хотя она старалась показать, что все нормально, улыбалась. В такой ситуации ожидать от нее золотых медалей было сложно, но мы все равно надеялись", - подчеркнул тренер.

В среду Лысовой предстоит выступление в лыжном спринте. "Завтра ей бежать спринт, он у нее хорошо получается, по- любому будем бороться за медали, вопрос только за какие. Мы будем надеяться на золото, но в любом случае любая ее медаль - это успех, это ее победа над всеми", - уверен Копытов.

Российские спортсмены выступают на Паралимпийских играх в Пхёнчхане под паралимпийским флагом в усеченном составе из 30 спортсменов и шести спортсменов-ведущих, работающих с атлетами с нарушением зрения, из-за отстранения Паралимпийского комитета России. Игры завершатся 18 марта.

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