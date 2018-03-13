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Сироткин: тесты "Формулы-1" в Барселоне прошли далеко не идеально для "Уильямса"

Спорт
13 марта, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта /ТАСС

Для 22-летнего гонщика предстоящий сезон станет дебютным в "Формуле-1"

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Сергей Сироткин

Сергей Сироткин

© EPA-EFE/Enric Fontcuberta

МОСКВА, 13 марта /ТАСС/. Предсезонные тесты сложились для команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" далеко не идеально. Об этом ТАСС рассказал пилот коллектива Сергей Сироткин, который является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing.

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Тесты проходили в испанской Барселоне с 26 февраля по 1 марта и с 6 по 9 марта. Для 22-летнего Сироткина предстоящий сезон станет дебютным в "Формуле-1".

"Тесты прошли далеко не идеально - как вы знаете, погода была не самой испанской, - отметил Сироткин. - То количество информации, которую мы получили, и работа, которую мы проделали, могли быть гораздо больше. Тем не менее мы понимаем, где сейчас находимся, и в дальнейшем надо пытаться выжимать максимум в текущих условиях и собирать как можно больше информации".

"По сути, на тестах никто из нас не провел ни одного действительно чистого заезда, по которому можно было бы как- то сравнивать скорость машин и как-то ее оценивать, - продолжил гонщик. - Потенциал у машины есть, он виден, и мы постараемся как можно более регулярно и часто его реализовывать".

Ранее Сироткин сотрудничал с командами "Заубер" и "Рено", где выполнял функции тест-пилота. "В каждой из команд, в которых я работал, были свои особенности: как выстроена команда внутри, как распределяет между собой полномочия инженерный состав, - отметил пилот. - Но я бы не стал говорить о каких-то ключевых различиях между командами. Немного по-разному выстроена и ориентирована область работы каждого сотрудника, но в конечном итоге результат инженерной группы никак не меняется".

Новый сезон "Формулы-1" стартует этапом в Австралии (23-25 марта).

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