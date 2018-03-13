Прокуратура Греции обвинила президента ПАОКа Саввиди в нарушении спортивных процедур

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Прокуратура Греции предъявила российскому бизнесмену Ивану Саввиди, президенту греческого футбольного клуба ПАОК, обвинение в нарушении спортивных регламентов во время футбольного матча между командами АЕК и ПАОК. Об этом сообщила ТАСС во вторник представитель пресс-службы российского холдинга "Группа Агроком", принадлежащего Саввиди.

"Ему предъявлено обвинение в нарушении спортивных регламентов. Не более. Ни о каких угрозах и оружии речь не идет", - сказала представитель пресс-службы, добавив, что обвинение предъявила греческая прокуратура.

Ранее сообщалось, что в воскресенье матч 25-го тура чемпионата Греции между АЕК и ПАОК был прерван после того, как президент ПАОК Саввиди выбежал на поле и, по словам очевидцев, угрожал рефери и требовал засчитать гол, отмененный из-за офсайда. На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что на ремне у президента ПАОК была кобура с предметом, похожим на пистолет. После этого АЕК отказался доигрывать матч из-за угрозы безопасности игроков. При этом в пресс-службе бизнесмена ТАСС сообщили, что Саввиди "никому не угрожал оружием".

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза сообщил ТАСС, что готов при необходимости защищать Саввиди (принадлежащий бизнесмену холдинг находится в Ростовской области - прим. ТАСС). "Он [Саввиди] сейчас находится не в нашей юрисдикции. Но если реально будет какое-то обращение или какая-то угроза для него или его бизнеса, мы будем думать, как ему помогать", - сказал Дереза.

После инцидента чемпионат Греции по футболу был приостановлен на неопределенное время. Международная федерация футбол осудила инцидент с Саввиди, однако отметила, что дисциплинарные меры в отношении президента ПАОКа может принять только Федерация футбола Греции.

Согласно дисциплинарному кодексу чемпионата Греции лицо, угрожающее арбитрам или организаторам матча, наказывается штрафом от 50 тысяч евро и запретом на посещение стадионов на срок от трех до пяти лет. По отношению к должностным лицам клубов может быть применено наказание в виде матча без зрителей, снятия очков или понижения в низший дивизион.

Кто такой Саввиди

Иван Саввиди - российский бизнесмен греческого происхождения, в 2003-2012 году был депутатом Госдумы РФ. Является владельцем многоотраслевого холдинга "Группа Агроком" в Ростовской области, в который входят "Донской табак", "Атлантис-Пак", "Тавр", "Аква-Дон", а также "Прамери-Дон" (основной владелец авиаремзавода РГЗА № 412 в Ростове-на-Дону - прим. ТАСС).

В 2002-2005 годах Саввиди был президентом ФК "Ростов", в 2006-2008 годах - ростовского клуба СКА. В 2012 году бизнесмен приобрел пакет акций греческого футбольного клуба ПАОК и стал его президентом.