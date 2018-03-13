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Сироткин в дебютном сезоне в "Формуле-1" не будет пытаться прыгнуть выше головы

Спорт
13 марта, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

22-летний гонщик, который является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing, подписал контракт с "Уильямсом" в январе

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Сергей Сироткин считает своей главной задачей на дебютный сезон показать то, что должен, не пытаясь прыгнуть выше головы. Об этом он рассказал ТАСС.

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22-летний Сироткин, который является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing, подписал контракт с "Уильямсом" в январе.

"Основная сложность [в дебютной гонке] в том, что все будет в новинку, и ты, по сути, всю гонку будешь ориентироваться на ощущения, нежели на проверенный опыт, - отметил пилот. - С одной стороны, это не очень хорошо, с другой - может быть, наоборот, хорошо. Я думаю, если говорить о приемлемом результате, то стоит рассматривать его применительно не к дебютной гонке, а в целом к команде - насколько он позволит нашей машине реализовать себя. Поэтому задача, которую я перед собой ставлю, - сделать то, что должен, и так, как умею, не пытаясь прыгнуть выше головы или сделать что-то сверхъестественное".

Отвечая на вопрос, допускаете ли он ситуацию, при которой в случае неудачных выступлений "Уильямс" может заменить его на Роберта Кубицу по ходу сезона, Сироткин ответил: "Моя задача - сделать так, чтобы, прежде всего, не было случая неудачных выступлений. А о дальнейших последствиях мне не стоит думать, это будет задача других людей".

Новый сезон "Формулы-1" стартует этапом в Австралии (23-25 марта).

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