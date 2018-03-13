Стартовал второй период второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018

ТАСС, 13 марта. Второй период второго этапа продажи билетов на игры чемпионата мира по футболу 2018 года стартовал во вторник в 12:00 мск. Приобрести билеты можно на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Второй этап продаж продлится до 3 апреля. Билеты будут реализовываться в порядке живой очереди, в продаже будут доступны билеты на все матчи, кроме финала и встречи между сборными Аргентины и Исландии. Также будут доступны билеты четвертой категории на определенные матчи, билеты данной категории предназначены только для граждан РФ и стоят меньше обычных - цена самого дешевого билета четвертой категории на матч группового этапа составляет 1280 рублей, на матчи 1/8 финала - 2240 рублей, на четвертьфиналы и матч за третье место - 3800 рублей, на полуфиналы - 4480 рублей. Всего ФИФА выделила 350 тыс. билетов четвертой категории, из них 60% были распределены на первом этапе.

С 5 декабря по 31 января зрители могли подавать заявки на приобретение билетов на все игры турнира, кроме матча открытия и финала, что не гарантировало их получение. Так как количество заявок превысило число доступных мест, билеты распределялись посредством жеребьевки. Каждый болельщик, подавший заявку, получил уведомление о ее статусе до 12 марта.

Во время первого периода второго этапа продаж билетов было распределено 568 тысяч 448 билетов. Больше всего билетов получили болельщики из России - 197 тысяч 832 билета, также в десятку лидеров вошли Колумбия (33 048), Бразилия (24 656), Перу (21 946), Германия (21 639), США (20 347), Мексика (18 155), Австралия (15 906), Аргентина (15 214), Англия (14 890) и Польша (13 686).

По итогам первого этапа продаж, который также был разделен на два периода, было распределено 742 тысячи 760 билетов. Большинство заявок на билеты поступило из России (53%). Оставшиеся 47% билетов были распределены среди иностранных болельщиков, по заявкам лидируют представители США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии.

После завершения двух этапов откроются продажи "в последний момент", когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля - в день финала чемпионата мира.

Категории билетов ЧМ-2018

ФИФА объявила стоимость билетов на матчи чемпионата мира в июле 2016 года. Билеты разделены на четыре ценовые категории, при этом одна из них сделана специально для граждан РФ. Без учетов матча открытия и финала, стоимость билетов третьей категории варьируется от $105 до $285, второй категории - от $165 до $480, первой - от $210 до $750. Кроме того, рекомендуется после подтверждения приобретения билетов сразу подавать заявку на получение паспорта болельщика.

Паспорт болельщика - нововведение России как страны - хозяйки чемпионата мира. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами - организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Паспорт болельщика применялся при проведении Кубка конфедераций в 2017 году.