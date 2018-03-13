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Авербух назвал разумным решение фигуристки Медведевой пропустить чемпионат мира

Спорт
13 марта, 12:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Известный хореограф считает, что в отсутствии Медведевой главной фавориткой мирового первенства стала олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова

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Хореограф Илья Авербух

Хореограф Илья Авербух

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Пропуск чемпионата мира по фигурному катанию россиянкой Евгенией Медведевой является логичным и разумным решением. Такое мнение ТАСС высказал российский хореограф, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в танцах на льду Илья Авербух.

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Фигуристка Медведева не выступит на чемпионате мира в Милане по рекомендации врачей

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что Медведева пропустит чемпионат мира, который пройдет в Милане с 19 по 25 марта, по рекомендации врачей. Ее заменит Станислава Константинова.

"Было ожидаемо, что врачи порекомендуют Жене пропустить чемпионат мира, потому что это постолимпийский чемпионат мира, при всем к нему уважении. Главным стартом была Олимпиада, и сейчас в такой ситуации логично пропустить мировое первенство, чтобы восстановиться полностью и начать набирать форму к следующему четырехлетию. Это очень разумное решение, когда врачи не рекомендуют форсировать подготовку к турниру", - заявил Авербух.

В отсутствии Медведевой главной фавориткой мирового первенства стала олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова, считает собеседник агентства. "Теперь она будет соревноваться в другом статусе, теперь она не темная лошадка, которая соревновалась без психологического давления. Сейчас все ждут от Алины победы, и ей важно справиться с бременем лидера и удержать фантастическую форму, что Загитовой по силам. Соперницы очень сильные, канадка [Кейтлин] Осмонд, которая захочет взять реванш, японки могут показать себя, но Алина - главный претендент", - добавил эксперт.

Медведева по причине стрессового перелома пропустила финал Гран-при и чемпионат России, но сумела восстановиться к чемпионату Европы и Олимпиаде, где выиграла серебро в командном и личном турнирах. В федерации отметили, что врачи рекомендовали Медведевой строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов. При выполнении этого условия фигуристке разрешено продолжать тренировки в зале и на льду. Сроки ее восстановления составят от четырех до восьми недель.

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