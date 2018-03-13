Федор Емельяненко начал подготовку к поединку против Фрэнка Мира

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко начал подготовку к бою против американца Фрэнка Мира в Старом Осколе. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Владимир Воронов.

"Федор начал подготовку в Старом Осколе. Питер [Тайссе] прилетел, помогает. Пока планы готовиться здесь. Что касается спаррингов, то у нас здесь хватает бойцов для подготовки", - сказал Воронов.

Поединок Емельяненко - Мир состоится на "Оллстэйт- Арене" в городе Роузмонде (США, штат Иллинойс) 28 апреля.

В своем дебютном бою в Bellator 24 июля 2017 года россиянин в Нью-Йорке проиграл техническим нокаутом в первом раунде Мэтту Митриону. На счету россиянина 36 побед и пять поражений в ММА, Мир провел 29 боев, одержал 18 побед и потерпел 11 поражений.