Турнир по вольной борьбе "Аланы" станет отборочным на чемпионат Европы

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Международный турнир по вольной борьбе "Аланы", который впервые прошел в 2017 году в Северной Осетии, станет отборочным на чемпионат Европы. Об этом сообщил во вторник глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту региона.

"Уже есть договоренность с Федерацией спортивной борьбы России о закреплении за турниром постоянного международного статуса. Кроме того, он станет отборочным на чемпионат Европы", - сказал Битаров.

Соревнования такого высокого уровня в республике проводились впервые, в них участвовали прославленные борцы со всего мира. "Состязания вызвали огромный интерес и профессионалов, и любителей. Самое ценное - это благодарность детей, которые сидели у зрительских трибун, на лестницах и перилах", - отметил глава республики.

По его словам, всего в республике провели более 200 крупных межрегиональных спортивных мероприятий, ввели в эксплуатацию современные профессионально оснащенные спортивные комплексы в Дигоре и Эльхотово.

Кроме того, во Владикавказе открыли долгожданный профильный дворец спорта тхэквондо. Его удалось достроить в рамках реанимированной госпрограммы по сейсмике и благодаря возврату неосвоенных федеральных средств.

Также в этом году во Владикавказе и Гизели построят спортивно-оздоровительные комплексы. Многофункциональные игровые площадки открытого типа появятся в Красногоре, Карман-Синдзикау, Заманкуле и Батако.