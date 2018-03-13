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Суд отложил рассмотрение иска ВТБ к Ассоциации зимних видов спорта до 22 мая

Спорт
13 марта, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Истец в ходе заседания ходатайствовал об отложении рассмотрения дела на 2,5-3 месяца

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отложил до 22 мая рассмотрение иска Банка ВТБ к Ассоциации зимних видов спорта на сумму 3,9 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Истец в ходе заседания ходатайствовал об отложении рассмотрения дела на 2,5-3 месяца. Ответчик не возразил, судья ходатайство удовлетворила.

В июле 2017 года Банк ВТБ подал иск в Арбитражный суд Москвы к Ассоциации зимних видов спорта на сумму 3,9 млрд рублей. В январе того же года отмечалось, что намерение подать иск о банкротстве связано с наличием у организации непогашенной задолженности перед банком, а также признаков банкротства.

Ассоциация общероссийских общественных организаций "Ассоциация зимних олимпийских видов спорта" была основана в 2004 году. Ее членами являются различные общероссийские общественные объединения по зимним олимпийским видам спорта. Основные цели деятельности организации состоят в содействии проведению в Российской Федерации государственной политики в области спорта и спортивной работы, направленной на становление и развитие массового спорта в России и повышение роли и значения регионального и детско-юношеского спорта.

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