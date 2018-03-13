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Воспаление коленного сустава не мешает Емельяненко готовиться к бою с Миром

Спорт
13 марта, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Ранее стало известно, что Емельяненко начал подготовку к поединку против Мира в Старом Осколе

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Воспалившееся колено не мешает российскому бойцу смешанных единоборств Федору Емельяненко к поединку против американца Фрэнка Мира. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Владимир Воронов.

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Бой Федор Емельяненко - Мир на Гран-при Bellator пройдет 28 апреля в США

Федор Емельяненко начал подготовку к поединку против Фрэнка Мира

Ранее стало известно, что Емельяненко начал подготовку к поединку против Мира в Старом Осколе.

"Это бурсит (воспаление слизистых сумок преимущественно в области суставов - прим. ТАСС), ничего серьезного", - сказал Воронов, комментируя повязку на левом колене спортсмена.

Поединок Емельяненко - Мир состоится на "Оллстэйт- Арене" в городе Роузмонде (США, штат Иллинойс) 28 апреля.

В своем дебютном бою в Bellator 24 июля 2017 года россиянин в Нью-Йорке проиграл техническим нокаутом в первом раунде Митриону. На счету россиянина 36 побед и пять поражений в ММА, Мир провел 29 боев, одержал 18 побед и потерпел 11 поражений.

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