Воспаление коленного сустава не мешает Емельяненко готовиться к бою с Миром

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Воспалившееся колено не мешает российскому бойцу смешанных единоборств Федору Емельяненко к поединку против американца Фрэнка Мира. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Владимир Воронов.

Ранее стало известно, что Емельяненко начал подготовку к поединку против Мира в Старом Осколе.

"Это бурсит (воспаление слизистых сумок преимущественно в области суставов - прим. ТАСС), ничего серьезного", - сказал Воронов, комментируя повязку на левом колене спортсмена.

Поединок Емельяненко - Мир состоится на "Оллстэйт- Арене" в городе Роузмонде (США, штат Иллинойс) 28 апреля.

В своем дебютном бою в Bellator 24 июля 2017 года россиянин в Нью-Йорке проиграл техническим нокаутом в первом раунде Митриону. На счету россиянина 36 побед и пять поражений в ММА, Мир провел 29 боев, одержал 18 побед и потерпел 11 поражений.