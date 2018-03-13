Россию на первом чемпионате Европы по снежному волейболу представят пять команд

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Определены команды, которые будут представлять Россию на первом в истории чемпионате Европы по снежному волейболу. Как сообщил ТАСС тренер национальной сборной Вячеслав Нирка, в турнире примут участие пять пар: три мужских и две женских.

Первый чемпионат Европы по снежному волейболу пройдет с 23 по 25 марта в Австрии. В мужской и женской части соревнований примут участие по 24 команды.

Россию представят пары Руслан Быканов/Максим Худяков, Юрий Богатов/Павел Ракусов, Тарас Мыськив/Руслан Даянов, Людмила Даянова/Мария Ушкова и Екатерина Сырцева/Ксения Хакимзянова.

"В этом сезоне все они участвовали в этапах Евротура по снежному волейболу, и практически во всех наши пары становились призерами или победителями. Ребята пришли из пляжного волейбола, но переквалифицировались и целенаправленно готовились к чемпионату Европы", - сказал Нирка.

Международная федерация волейбола представила снежный волейбол на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые прошли в феврале. В выставочном матче приняли участие мировые звезды классического и пляжного волейбола, в том числе олимпийские чемпионы Жиба и Владимир Грбич, самый ценный игрок Олимпиады-2012 кореянка Ким Ен Кун, трехкратный призер Олимпиад Эмануэль Рего.

В декабре 2016 года волейбол на снегу был официально признан видом спорта в России.