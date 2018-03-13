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Медали Паралимпиады-2018 вручены пятерым российским биатлонисткам

Спорт
13 марта, 13:18 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 13, марта. /ТАСС

Во вторник на Играх-2018 россиянки выиграли пять медалей в трех гонках

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Екатерина Румянцева

Екатерина Румянцева

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Российским биатлонисткам Екатерине Румянцевой, Михалине Лысовой, Анне Милениной, Марте Зайнуллиной и Ирине Гуляевой вручены медали Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

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Во вторник на Паралимпиаде россиянки выиграли пять медалей в трех гонках. Румянцева (золото) и Миленина (серебро) стали призерами в гонке на 10 км с раздельным стартом в классе "стоя", бронза в этой дисциплине досталась украинке Людмиле Ляшенко.

Лысова и спортсмен-ведущий Алексей Иванов завоевали серебро в гонке на 10 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения. Победительницей стала украинка Оксана Шишкова, бронзу завоевала немка Клара Клуг.

Зайнуллина завоевала серебро в индивидуальной гонке на 10 км в классе "сидя", Гуляева стала бронзовым призером. Победила Андреа Эскау из Германии.

На Паралимпийских играх выступают 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета россияне выступают в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета в качестве нейтральных паралимпийцев.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.

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