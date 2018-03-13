Медали Паралимпиады-2018 вручены пятерым российским биатлонисткам

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Российским биатлонисткам Екатерине Румянцевой, Михалине Лысовой, Анне Милениной, Марте Зайнуллиной и Ирине Гуляевой вручены медали Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Во вторник на Паралимпиаде россиянки выиграли пять медалей в трех гонках. Румянцева (золото) и Миленина (серебро) стали призерами в гонке на 10 км с раздельным стартом в классе "стоя", бронза в этой дисциплине досталась украинке Людмиле Ляшенко.

Лысова и спортсмен-ведущий Алексей Иванов завоевали серебро в гонке на 10 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения. Победительницей стала украинка Оксана Шишкова, бронзу завоевала немка Клара Клуг.

Зайнуллина завоевала серебро в индивидуальной гонке на 10 км в классе "сидя", Гуляева стала бронзовым призером. Победила Андреа Эскау из Германии.

На Паралимпийских играх выступают 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета россияне выступают в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета в качестве нейтральных паралимпийцев.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.