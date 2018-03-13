Итальянский судья Орсато обслужит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" - "Лейпциг"

ТАСС, 13 марта. Итальянская бригада судей во главе с Даниэле Орсато будет обслуживать ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между российским "Зенитом" и немецким "Лейпцигом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного арбитра будут Риккардо Ди Фиоре и Лоренцо Манганелли, дополнительными судьями - Лука Банти и Антонио Дамато, четвертым судьей - Алессандро Джиаллатини. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта, начало - 21:00 мск. Первая встреча завершилась поражением российского клуба со счетом 1:2.

Бригада судей из Шотландии во главе с Бобби Мадденом обслужит вторую встречу между российским ЦСКА и французским "Лионом". Ассистировать ему будут Дэвид Макгичи и Аластер Матер, дополнительными судьями назначены Эндрю Даллас и Дональд Робертсони, резервным арбитром - Алан Малвэнни. Матч пройдет 15 марта в Лионе, начало 23:05 мск. ЦСКА в первом матче проиграл "Лиону" - 0:1.

Португальская бригада судей во главе с Артуром Диашем будет работать на втором матче 1/8 финала между мадридским "Атлетико" и московским "Локомотивом". Помогать главному арбитру будут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Дополнительными судьями назначены Угу Мигель и Жоау Пиньейру, Бруну Родригеш - четвертый арбитр. Встреча пройдет 15 марта в Москве, начало - 19:00 мск. В первой встрече "Атлетико" обыграл российскую команду со счетом 3:0.