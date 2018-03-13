Экскурсионный тур на "Анжи-Арену" откроют в Дагестане весной 2018 года

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Минтуризма Дагестана запускает новый экскурсионный тур на футбольный стадион "Анжи-Арена" в Махачкале, первые экскурсии планируется провести в дни весенних школьных каникул, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

"Раньше на "Анжи Арену" проводились только пресс-туры, но руководство стадиона обратилось к нам с просьбой разработать экскурсионный тур для всех желающих. Совместно с ними мы проработали такой тур, сейчас они определятся с ценовой политикой, мы рассчитываем, что уже на весенних каникулах мы будем водить туда ребят", - сказала ТАСС представитель пресс-службы.

По ее словам, в ходе экскурсии туристы смогут узнать об интересных фактах строительства и эксплуатации стадиона, а также побывать в помещениях, не доступных болельщикам во время матча.

Как рассказали в министерстве, экскурсовод покажет номера, в которых жили знаменитый тренер Гус Хиддинк, футболисты Самуэль Это`О, Роберто Карлос, Лассана Диарра, Мбарак Буссуфа, Юрий Жирков, Олег Шатов. Кроме того, участники экскурсии поднимутся в VIP-ложу с панорамным видом на главное футбольное поле "Анжи-Арены", пройдут по игровому полю в чаше арены, познакомятся с жизнью спортсменов в Академии ФК "Анжи".

Кроме того, в рамках экскурсии планируется проведение конкурсов с призами от спортивных магазинов и посещение аттракциона "Лазерные бои".

Футбольный стадион "Анжи-Арена" (до 2013 - "Хазар") является домашней площадкой дагестанского футбольного клуба "Анжи". Стадион открыли в 2003 году. В 2011 году начали реконструкцию, в ходе которой предусмотрели защиту стадиона от сильного ветра, а его вместимость увеличили до 28 тыс. мест. Первый матч после реконструкции на "Анжи-Арене" провели 17 марта 2013 года.