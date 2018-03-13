Переносов матчей ближайшего тура чемпионата России по футболу не планируется

ТАСС, 13 марта. Все матчи 23-го тура чемпионата России по футболу, назначенные на 17 марта, пройдут без переносов. Об этом журналистам сообщил спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин.

"Опасений для проведения субботних матчей 23-го тура нет. Думаю, все матчи будут проводиться там, где и планировалось", - отметил Пышкин.

17 марта состоятся пять встреч РФПЛ: "СКА-Хабаровск" дома примет екатеринбургский "Урал", "Арсенал" в Туле сыграет с "Ростовом", "Краснодар" на своем поле встретится с "Уфой", махачкалинский "Анжи" в Каспийске сыграет с "Тосно" из Ленинградской области, а в Казани пройдет матч между местным "Рубином" и московским "Спартаком".

Еще три игры 23-го тура ранее были перенесены с 18 марта на 18 апреля в связи с выборами президента РФ.