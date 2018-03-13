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Командный чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Смоленске

Спорт
13 марта, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Турнир состоится с 29 по 31 мая

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ТАСС, 13 марта. Командный чемпионат России по легкой атлетике перенесен из Сочи в Смоленск из-за подготовки стадиона "Фишт" к чемпионату мира 2018 года по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Турнир пройдет в ранее запланированные сроки - с 29 по 31 мая.

В эти дни в Смоленске также пройдут чемпионат и первенство России среди юниоров до 20 лет, юношей и девушек по эстафетному бегу.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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