Командный чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Смоленске

ТАСС, 13 марта. Командный чемпионат России по легкой атлетике перенесен из Сочи в Смоленск из-за подготовки стадиона "Фишт" к чемпионату мира 2018 года по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Турнир пройдет в ранее запланированные сроки - с 29 по 31 мая.

В эти дни в Смоленске также пройдут чемпионат и первенство России среди юниоров до 20 лет, юношей и девушек по эстафетному бегу.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.