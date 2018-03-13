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Президент ФК ПАОК Саввиди извинился за свое поведение во время матча с АЕКом

Спорт
13 марта, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

В воскресенье матч ПАОК - АЕК в Солониках был прерван из-за того, что Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда

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Президент футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди

Президент футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди

© AP

ТАСС, 13 марта. Президент футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди извинился за свое поведение во время встречи 25-го тура чемпионата Греции против АЕКа. Заявление Саввиди опубликовано на официальном сайте ПАОКа.

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Представитель Саввиди: президент ПАОКа во время матча никому не угрожал оружием

В воскресенье матч ПАОК - АЕК в Солониках был прерван. Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда. По словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол. Позднее чемпионат Греции по футболу был приостановлен на неопределенное время.

"Я хочу извиниться перед всеми болельщиками ПАОКа, всеми греческими болельщиками и перед всем мировым сообществом, - заявил Саввиди. - Мне очень жаль, что это произошло, очевидно, что я не имел права выходить на поле. Моя эмоциональная реакция была вызвана общей негативной ситуацией, сложившейся в греческом футболе в последнее время, и всеми неприемлемыми событиями, произошедшими в матче ПАОК - АЕК - действия судьи, остановка матча, выход на поле десятков болельщиков обеих команд".

"Все это могло создать ухудшенную ситуацию на поле, единственной моей целью было защитить десятки тысяч поклонников ПАОКа от провокаций и человеческих жертв. Поверьте мне, я не собирался вмешиваться в действия команды соперника или судей, я никому не угрожал. К сожалению, я, моя семья, мои коллеги оказались заложниками совершенно плохого футбольного руководства. Я борюсь и буду продолжать бороться за честный футбол с честным судейством в каждом матче", - добавил президент ПАОКа.

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