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Мишин: пропуск Медведевой чемпионата мира не является трагедией, ее ждет светлое будущее

Спорт
13 марта, 15:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Тренер согласился с тем, что без участия Медведевой шансы на победу возрастают у олимпийской чемпионки Пхёнчхана Алины Загитовой

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Тренер Алексей Мишин

Тренер Алексей Мишин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение российской фигуристки Евгении Медведевой пропустить чемпионат мира в Милане не является трагедией, она сможет восстановиться от травмы и в будущем будет еще часто радовать поклонников своими выступлениями. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер страны Алексей Мишин.

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Медведева, которая стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане, решила пропустить чемпионат мира, чтобы ограничить высокие нагрузки на стопу, которую она травмировала в начале сезона. 18-летняя фигуристка ранее уже дважды побеждала на чемпионатах мира.

"Считаю, что это очень умный шаг. Во-первых, это будет способствовать ее более быстрому восстановлению, а во- вторых - чемпионке негоже выступать больной на чемпионате мира. Я ее очень люблю, она мне нравится не только как фигуристка, но и как человек. Она всегда дает взвешенные интервью, очень умные и правильные, у нее большое будущее, она будет радовать нас еще много лет", - сказал Мишин.

"Я не вижу никакой трагедии в том, что она пропустит чемпионат, это никак не скажется на ее светлом будущем фигуристки", - подчеркнул он.

Мишин согласился с тем, что без участия Медведевой шансы на победу возрастают у олимпийской чемпионки Пхёнчхана Алины Загитовой. "Но при этом ей нельзя будет выступать на турнире спустя рукава. Соревнования есть соревнования", - заметил Мишин.

Чемпионат мира в итальянском Милане пройдет с 19 по 25 марта.

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