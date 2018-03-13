Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени

ТАСС, 13 марта. Биатлонисты сборной Украины бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени, который станет заключительным в текущем сезоне. Об этом сообщила пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Такое решение принято на встрече министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака. Вторая команда Украины пропустит этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске, который пройдет 13-17 марта.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение оставить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в календаре сезона-2017/18. Также IBU сохранил за Россией право проведения этапов Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске. Сборные Чехии, США и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ранее отказались участвовать на этапе Кубка мира в Тюмени.

Против бойкота выступили ведущие атлеты, среди которых пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, чемпионка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, четырехкратный призер Игр, чемпион мира австриец Доминик Ландертингер и норвежские биатлонисты.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.