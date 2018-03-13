Юниор Манаков подал индивидуальную заявку в IAAF на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Победитель зимнего первенства России - 2018 среди юниоров в беге на 60 метров с барьерами Семен Манаков подал индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Сегодня в IAAF была отправлена стандартная заявка от бегуна Семена Манакова", - сказал представитель пресс- службы.

С декабря в IAAF отправлено 80 стандартных заявок и 44 упрощенных.