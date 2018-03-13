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"Енисей" победил "Кузбасс" во втором матче 1/2 финала чемпионата России по хоккею с мячом

Спорт
13 марта, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:3

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ТАСС, 13 марта. Красноярский "Енисей" на своей площадке со счетом 7:3 обыграл кемеровский "Кузбасс" во втором матче полуфинала чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе "Енисея" отличились Алмаз Миргазов (7-я минута), Эрик Петтерссон (13, 87), Андрей Прокопьев (20), Сергей Ломанов (44, 82) и Вячеслав Вдовенко (73), у "Кузбасса" дублем отметился Вячеслав Швецов (72, 74), еще один гол забил Богдан Павенский (78).

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Енисея". Следующий матч пройдет в Кемерове 16 марта, начало - 14:30 мск.

Ранее в другом матче 1/2 финала хабаровский "СКА- Нефтяник" со счетом 8:3 победил иркутскую "Байкал-Энергию" и ведет в серии со счетом 2-0.

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