Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Манчестер Юнайтед" Кэррик объявил о завершении карьеры

Спорт
13 марта, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Полузащитник завершит выступления по окончании текущего сезона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 марта. Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик объявил о том, что завершит карьеру футболиста по окончании текущего сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.

"Приходит время, когда твое тело говорит, что пора остановиться, сейчас со мной именно это и происходит. Я несколько дней думал о том, стоит ли продолжать играть. Я восстановился и хотел закончить карьеру на своих условиях. Надеюсь, что до конца сезона получу немного игрового времени", - сказал Кэррик.

Кэррик, которому в июле исполнится 37 лет, в 2006 году перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Тоттенхэма". За это время игрок провел 463 матча, в которых забил 24 гола, также на счету футболиста 34 игры за сборную Англии. Из-за проблем с нарушением сердечного ритма Кэррик в текущем сезоне провел четыре встречи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв
3
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
4
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
5
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
6
Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео
7
Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
Темы дня
Новости партнеров
Реклама