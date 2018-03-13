Футболист "Манчестер Юнайтед" Кэррик объявил о завершении карьеры

ТАСС, 13 марта. Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик объявил о том, что завершит карьеру футболиста по окончании текущего сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.

"Приходит время, когда твое тело говорит, что пора остановиться, сейчас со мной именно это и происходит. Я несколько дней думал о том, стоит ли продолжать играть. Я восстановился и хотел закончить карьеру на своих условиях. Надеюсь, что до конца сезона получу немного игрового времени", - сказал Кэррик.

Кэррик, которому в июле исполнится 37 лет, в 2006 году перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Тоттенхэма". За это время игрок провел 463 матча, в которых забил 24 гола, также на счету футболиста 34 игры за сборную Англии. Из-за проблем с нарушением сердечного ритма Кэррик в текущем сезоне провел четыре встречи.