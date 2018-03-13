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Рассмотрение дела велогонщиков Винокурова и Колобнева отложено до 19 июня

Спорт
13 марта, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

В 2012 году прокуратура Бельгии обвинила спортсменов в участии в договорной гонке

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ТАСС, 13 марта. Уголовный суд Льежа принял решение отложить рассмотрение дела о договорной гонке с участием казахстанского велогонщика Александра Винокурова и россиянина Александра Колобнева. Об этом сообщает издание Sudinfo.

В 2012 году прокуратура Бельгии обвинила спортсменов в участии в договорной гонке. По данным следователей, Винокуров выплатил Колобневу 150 тыс. евро, чтобы россиянин уступил ему на финише гонки Льеж - Бастонь - Льеж в 2010 году. В качестве доказательства вины спортсменов прокуратура имеет переписки велогонщиков и банковские документы.

Оба спортсмена отрицают свою вину. Они во вторник попросили отложить слушания, их просьба была удовлетворена, заседание состоится 19 июня. По словам их адвокатов, оба гонщика будут присутствовать на заседании.

Винокуров является олимпийским чемпионом 2012 года, серебряным призером Игр-2000, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. Колобнев в 2008 году завоевал бронзу Олимпийских игр, также он дважды становился серебряным призером чемпионатов мира по велогонкам на шоссе.

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