ФК "Интер" оштрафован за поведение болельщиков на матче чемпионата Италии против "Наполи"

ТАСС, 13 марта. Итальянская федерация футбола оштрафовала "Интер" на €10 тысяч за оскорбительные выкрики болельщиков в адрес игроков "Наполи". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу федерации.

В домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии, который прошел 11 марта, фанаты "Интера" оскорбляли гостей по территориальному признаку. Кроме того, "Интер" оштрафован на €4 тысячи за задержку встречи на пять минут. "Наполи" за это же нарушение заплатит €2,5 тысячи.

Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.