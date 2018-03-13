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Футболист Пищек продлил контракт с дортмундской "Боруссией"

Спорт
13 марта, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Контракт 32-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2020 года

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ТАСС, 13 марта. Польский защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек подписал новое соглашение с немецким футбольным клубом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Контракт 32-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2020 года.

Пищек перешел в "Боруссию" в 2010 году из "Герты". В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за дортмундскую команду, в которых отдал две голевые передачи. Также на счету Пищека 59 игр и три гола за сборную Польши, в составе которой он дебютировал в 2007 году.

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