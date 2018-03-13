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Россиянин Ковалев может провести бой против Бивола в 2019 году

Спорт
13 марта, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

По словам промоутера Ковалева Кэти Дувы, поединок может состояться в 2019 году

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 13 марта. Промоутер чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг россиянина Сергей Ковалева Кэти Дува заявила, что поединок с Дмитрием Биволом может пройти в 2019 году. Слова промоутера передает портал The Ring.

"Думаю, справедливо будет пока назвать датой боя 2019 год. К тому времени Бивол будет в хорошей форме, чтобы поединок прошел так, как надо", - сказала Дува.

"Бивол и Ковалев - лучше боксеры в полутяжелом весе. Есть еще Артур Бетербиев, но ему еще необходимо проявить себя. Мы работаем над организацией боя в Нью-Йорке, также возможен вариант, при котором Ковалев выступит в России, а Бивол - в рамках какого-то другого турнира", - добавила она.

В послужном списке 34-летнего Ковалева 32 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, два поражения и одна ничья. 27-летний Бивол является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг, на его счету 13 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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