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Левитин, Томилова и Мантуров избраны в набсовет ВФСО "Трудовые резервы"

Спорт
13 марта, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Избрание наблюдательного совета общества состоялось в рамках его учредительной конференции

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Вице-президент ОКР Игорь Левитин

Вице-президент ОКР Игорь Левитин

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Помощник президента РФ, вице- президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, заместитель министра спорта Марина Томилова, а также министр промышленности и торговли Денис Мантуров вошли в состав наблюдательного совета Всероссийского физкультурно - спортивного общества (ВФСО) "Трудовые резервы".

Избрание наблюдательного совета общества состоялось в рамках его учредительной конференции. В состав набсовета также вошли председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко, первый вице-президент фонда "Спорт" и вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев, президент фонда "Спорт" Илья Галаев, генеральный директор олимпийского комплекса "Лужники" Владимир Пронин, глава корпорации "Малое и среднее предпринимательство" Александр Браверман, заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Николай Волобуев. Позднее члены набсовета изберут своего председателя.

В рамках реализации перечня поручений президента РФ от 9 ноября 2016 года №Пр-2179 и в целях развития корпоративного спорта и массового привлечения работников российской промышленности к занятиям физической культурой фондом "Спорт" при поддержке "Ростеха" осуществляется инициатива по созданию ВФСО "Трудовые резервы". Деятельность возрожденного общества будет направлена на массовое вовлечение работников предприятий и членов их семей в регулярные занятия физкультурой и спортом, а также на организацию корпоративных соревнований. Предполагается проведение в регионах соревнований по отдельным видам спорта в рамках дивизионов, а также проведение зимних и летних титульных Игр.

Всесоюзное добровольное спортивное общество (ВДСО) "Трудовые резервы" было создано 21 июля 1943 года решением Совета народных комиссаров СССР. Общество было создано для вовлечения в занятия спортом учащихся системы начального и среднего профессионально-технического образования, оно проводило такие соревнования как Всесоюзные Спартакиады, Всесоюзные спортивные игры учащихся системы профтехобразования. В октябре 1992 года деятельность ВДСО "Трудовые резервы" была прекращена после того, как в апреле 1991 года на базе Российского республиканского совета "Трудовых резервов" была зарегистрирована физкультурно - спортивная организация "Юность России".

Олимпийскими чемпионами, входившими в ВДСО "Трудовые резервы", были такие спортсмены, как борец Михаил Мамиашвили, гимнасты Виталий Щербо и Светлана Богинская. В "Трудовых резервах" начинали свой спортивный путь многократные чемпионы мира и олимпийские чемпионы хоккеисты Борис Михайлов и Владимир Петров.

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