Судья Тютюков отстранен от работы на играх чемпионата России по бенди за допущенные ошибки

ТАСС, 13 марта. Судейско-экспертная комиссия до конца сезона отстранила арбитра Евгения Тютюкова от работы на матчах чемпионата России по хоккею с мячом за допущенные ошибки во встрече между кемеровским "Кузбассом" и ульяновской "Волгой". Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Встреча 1/4 финала между "Кузбассом" и "Волгой прошла 9 марта и завершилась со счетом 4:2 в пользу кемеровской команды.

Работа Тютюкова была оценена как "неудовлетворительная". Инспектор матча Роман Попиков за ошибки также отстранен от обслуживания матчей чемпионата до конца сезона и лишен заработной платы за данную игру. Кроме того, в работе арбитров были допущены нарушения в оформлении протокола.

Комиссия приняла решение оставить в силе все решения главного судьи в матче.