Чеботарева: фигуристка Константинова понимала, что может выступить на чемпионате мира

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Фигуристка Станислава Константинова, будучи первой в списке запасных в сборной России, понимала, что ей может представиться шанс выступить на чемпионате мира в Милане, поэтому новость о замене на Евгению Медведеву не стала для нее неожиданностью. Об этом ТАСС рассказала тренер 17-летней фигуристки Валентина Чеботарева.

18-летняя Медведева, которая стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане, решила пропустить чемпионат мира, чтобы ограничить высокие нагрузки на стопу, которую она травмировала в начале сезона. Фигуристка ранее дважды побеждала на чемпионатах мира - в 2016 и 2017 годах.

"Стася в этом сезоне на чемпионате России стала четвертой, и она прекрасно знала, что является первой запасной. Поэтому она готовилась, понимая, что эта ситуация возможна. Ничего неожиданного тут нет, все запасные готовятся", - сказала Чеботарева.

Фигуристка на прошлой неделе выступала на чемпионате мира среди юниоров, где заняла четвертое место. "Она вернулась из Софии сегодня ночью, первый тренировочный день у нее будет завтра", - сказала тренер.

"Конечно, просто ничего не бывает, будет сложно, но она постарается, - сказала она про подготовку ко взрослому чемпионату мира, который стартует 19 марта. - Я бы хотела, чтобы там она чисто прокатала обе программы, ей это под силу. Мне бы хотелось посмотреть, какое место она займет при чисто исполненных прокатах".

Чемпионат мира в итальянском Милане пройдет с 19 по 25 марта.