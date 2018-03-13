Чемпион Паралимпиады-2012 Тарасов поддержал российских участников Игр-2018 в Пхёнчхане

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Чемпион Паралимпийских игр 2012 года по плаванию Денис Тарасов в беседе с корреспондентом ТАСС выразил поддержку российским участникам зимних Игр, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

На Паралимпийских играх выступают 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета россияне выступают в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).

"Текущую Паралимпиаду смотреть не удается из-за разницы во времени, но мы все равно переживаем, болеем за ребят, мы в курсе всех событий, - сказал Тарасов. - Если бы мне предложили в 2016 году ехать под нейтральным флагом (МПК не допустил россиян на Игры-2016 - прим. ТАСС), то согласился бы на это. Я полностью поддерживаю наших ребят, которые выступают, всех тренеров и весь персонал. Для кого-то нейтральный флаг - это давление, для кого-то - дополнительная мотивация, раздражающий фактор, все же спортсмены разные".

Паралимпиада завершится 18 марта.