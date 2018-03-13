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Мяус: "Енисей" и "СКА-Нефтяник" обеспечили хороший задел для выхода в финал ЧР по бенди

Спорт
13 марта, 19:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Во вторник во вторых матчах полуфинальной стадии плей-офф турнира "СКА-Нефтяник" обыграл "Байкал-Энергию" со счетом 8:3, а красноярский "Енисей" победил кемеровский "Кузбасс" - 7:3

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Член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус

© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Красноярский "Енисей" и хабаровский "СКА-Нефтяник" имеют отличные шансы на выход в финал чемпионата России по бенди. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.

Во вторник во вторых матчах полуфинальной стадии плей-офф турнира "СКА-Нефтяник" обыграл "Байкал-Энергию" со счетом 8:3, а красноярский "Енисей" победил кемеровский "Кузбасс" (7:3). Хабаровская и красноярская команды повели 2-0 в серии до трех побед.

"Красноярский "Енисей" и хабаровский "СКА-Нефтяник" сделали хороший задел, но не более того. Можно привести в пример полуфинальные встречи чемпионата Швеции, когда "Эдсбюн", проигрывая "Вилле" 0-2 в серии, собрался и победил 3-2. По сравнению с первыми матчами серии "Кузбасс" и "Байкал-Энергия" играли значительно интереснее. Конечно, фаворитами в третьих матчах смотрятся "Енисей" и хабаровский СКА, но ничего нельзя исключать", - сказал Мяус.

Следующие матчи пройдут 16 марта. "Байкал-Энергия" сыграет с хабаровским "СКА-Нефтяником" в Иркутске, а "Кузбасс" примет "Енисей" в Кемерове.

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