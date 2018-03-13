"Ювентус" и "Милан" заинтересованы в трансфере футболиста Уилшира

ТАСС, 13 марта. Полузащитник английского футбольного клуба "Арсенал" Джек Уилшир в ближайшее трансферное окно может перейти в итальянские "Милан" или "Ювентус". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Tuttosport.

Контракт 26-летнего игрока с лондонским клубом истекает в конце июня.

Уилшир является воспитанником "Арсенала". В текущем сезоне полузащитник провел 17 матчей в чемпионате Англии, в которых забил один гол. Также на счету футболиста 34 матча и два гола за сборную Англии, в составе которой он дебютировал в 2010 году.