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Российский боксер Егоров получил травму, его поединок 17 марта отменен

Спорт
13 марта, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Ранее стало известно, что еще один российский боксер Алексей Папин повредил крестообразные связки колена и также не сможет провести поединок в данном шоу

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Алексей Егоров (справа)

Алексей Егоров (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров получил травму ключицы и не сможет провести поединок против бразильца Гамильтона Вентуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Мир бокса", представляющей интересы спортсмена.

"Егоров травмировал связки ключичного сустава", - говорится в сообщении. Поединок должен был состояться 17 марта в подмосковной Жуковке.

Ранее стало известно, что еще один российский боксер Алексей Папин повредил крестообразные связки колена и также не сможет провести поединок в данном шоу.

В активе Егорова четыре победы (три нокаутом) и ни одного поражения.

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