Российский боксер Егоров получил травму, его поединок 17 марта отменен

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров получил травму ключицы и не сможет провести поединок против бразильца Гамильтона Вентуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Мир бокса", представляющей интересы спортсмена.

"Егоров травмировал связки ключичного сустава", - говорится в сообщении. Поединок должен был состояться 17 марта в подмосковной Жуковке.

Ранее стало известно, что еще один российский боксер Алексей Папин повредил крестообразные связки колена и также не сможет провести поединок в данном шоу.

В активе Егорова четыре победы (три нокаутом) и ни одного поражения.