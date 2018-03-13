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Все российские участники Паралимпиады проголосуют на выборах президента РФ

Спорт
13 марта, 21:05 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Выездное досрочное голосование будет организовано 15 марта

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Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков

© Стоян Васев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Каждый российский участник Паралимпийских игр в Пхёнчхане будет иметь возможность проголосовать на выборах президента России, и каждый уже заявил о своем желании это сделать, несмотря на соревновательный график. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России, руководитель штаба по участию российской делегации в Паралимпиаде-2018 Павел Рожков.

Выездное досрочное голосование будет организовано 15 марта. "Мы договорились с посольством России в Южной Корее, уже подготовлен зал, все согласовано с нашими тренерами, спортсменами, определено удобное для каждого время. Голосовать намерены все, даже керлингисты, которые 15 марта проведут две встречи в Канныне, откуда ехать достаточно долго, - рассказал Рожков. - Но каждый из них во что бы то ни стало хочет, пусть поздно, но приехать и проголосовать".

В этот же день 15 марта пройдет поздравление чемпионов и призеров Игр. "Для всех наших ребят крайне важны не только медальные церемонии, но и поздравления с участием всех членов паралимпийской команды. Такое мероприятие проходит на каждых Играх, так будет и сейчас. Оно намечено также на 15 марта", - сообщил Рожков.

Полный текст интервью c Павлом Рожковым опубликован на сайте ТАСС.

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