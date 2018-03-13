Казахстан не будет подавать заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года

ТАСС, 13 марта. Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана не планирует подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщил вице-президент НОК Казахстана Андрей Крюков, слова которого приводит портал Inside the Games.

"Казахстан не планирует участвовать в борьбе за право провести Олимпиаду-2026. Вместо этого мы будем рассматривать возможность принять следующие Игры", - сказал Крюков.

Ранее Алма-Ата подавала заявку на проведение ОИ-2022, но в итоге Пекин получил право проведения Игр-2022 с перевесом в четыре голоса.

Место проведения Олимпиады 2026 года будет определено на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. В числе претендентов на проведение ОИ называются Калгари (Канада), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).

Ранее жители австрийской федеральной земли Тироль, столицей которой является Инсбрук, по итогам референдума выступили против выдвижения заявки города на проведение Олимпийских игр 2026 года. Также на референдуме против Игр высказались жители швейцарского Сьона.