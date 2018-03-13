Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Казахстан не будет подавать заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года

Спорт
13 марта, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Ранее Алма-Ата подавала заявку на проведение ОИ-2022, но в итоге Пекин получил право проведения Игр-2022 с перевесом в четыре голоса

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 марта. Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана не планирует подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщил вице-президент НОК Казахстана Андрей Крюков, слова которого приводит портал Inside the Games.

"Казахстан не планирует участвовать в борьбе за право провести Олимпиаду-2026. Вместо этого мы будем рассматривать возможность принять следующие Игры", - сказал Крюков.

Ранее Алма-Ата подавала заявку на проведение ОИ-2022, но в итоге Пекин получил право проведения Игр-2022 с перевесом в четыре голоса.

Место проведения Олимпиады 2026 года будет определено на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. В числе претендентов на проведение ОИ называются Калгари (Канада), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).

Ранее жители австрийской федеральной земли Тироль, столицей которой является Инсбрук, по итогам референдума выступили против выдвижения заявки города на проведение Олимпийских игр 2026 года. Также на референдуме против Игр высказались жители швейцарского Сьона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
2
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
3
Экс-премьер Франции считает, что Мэй зашла слишком далеко в обвинениях против России
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Дональд Трамп произвел перестановки на ключевых постах в своем кабинете
6
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
7
Биография Олега Табакова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама