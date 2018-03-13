Бывший футболист "Марселя" Вальбуэна подал в суд на команду

ТАСС, 13 марта. Французский полузащитник турецкой футбольной команды "Фенербахче" Матье Вальбуэна подал в суд на свой бывший клуб "Марсель". Об этом сообщает газета L'Equipe.

Во вторник 33-летний Вальбуэна подал заявление в суд с требованием взыскать с французского клуба сумму в размере €568 тысяч, которые игрок заплатил своему бывшему агенту Кристофу Ютто, а также €50 тысяч за нанесенный ему моральный ущерб.

Скандал с участием Вальбуэна произошел летом 2014 года, когда футболист переходил из "Марселя" в московское "Динамо". Игрок должен был перевести деньги своему агенту в случае, если тот завершит сделку до конца трансферного окна, однако так и не заплатил Ютто. В результате за долги перед агентом суд конфисковал у Вальбуэна автомобиль марки Porsche Cayenne, позднее Вальбуэна погасил задолженность, но потребовал вернуть свои деньги.

Первый иск футболиста в суд был отклонен. Решение по данному делу будет вынесено 13 июня.

Вальбуэна выступал за "Марсель" с 2006 по 2014 год, откуда перешел в "Динамо". За московский клуб футболист провел 29 матчей, в которых забил шесть голов. В июне 2017 года Вальбуэна перешел в "Фенербахче", за который провел в общей сложности 15 матчей и забил пять голов.